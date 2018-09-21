​وزيرا المالية والري والبدوي في عزاء شقيق بهاء أبو شقة

وزراء العدل والأوقاف وشؤون النواب​ يؤدون العزاء في شقيق رئيس حزب الوفد

كتب- محمد قاسم وهاني رجب:

تصوير- محمود بكار:

واصل مسؤولون وشخصيات عامة التوافد على سرادق عزاء الدكتور أحمد أبوشقة، شقيق المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، بمسجد عمر مكرم في منطقة التحرير بوسط القاهرة.

وحضر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد فؤاد عضو مجلس النواب، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق.

وتوفي الدكتور أحمد أبوشقة، الإثنين الماضي، بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة بمقابر العائلة في محافظة أسيوط.