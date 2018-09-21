السيسي يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات "الأمم المتحدة"

(مصراوي)

أفادت قناة "سي بي سي إكسترا"، في خبر عاجل بوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأذاعت القناة لقطات من استقبال العشرات من أبناء الجالية المصرية، السيسي بأعلام مصر، والبنرات المكتوب عليها "تحيا مصر"، فضلًا عن صور الرئيس.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73، موضحًا أنه سيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذلك المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.