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"التعليم" تتابع جاهزية المدارس الدولية لدخول الخدمة أكتوبر المقبل

04:31 م الجمعة 21 سبتمبر 2018
"التعليم" تتابع جاهزية المدارس الدولية لدخول الخدمة أكتوبر المقبل

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

أجرى وفد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة ياسر عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والمشرف على التعليم الخاص والدولي، زيارة تفقدية لمقر المدرسة الرسمية الدولية بطنطا "بسبرباي" محافظة الغربية، بمشاركة وفد من من ممثلي مؤسسة المدارس الدولية؛ للاطمئنان على استقرار حالة المدرسة ومدي جاهزيتها للعمل.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، أشاد الوفد بالمباني والاستعدادات داخل المدرسة، وتقرر عقب الزيارة، بدء تشغيل المدرسة اعتبارًا من يوم 21/10/2018، وأعلن عن بدء قبول الإلتحاق بالمدرسة للأطفال بصفي مرحلة رياض الأطفال، والمعلمين الراغبين في العمل بها اعتبارًا من الخميس 20/9/2018، للعام الدراسي 2018 /2019.

وتشكلت لجنة لتلقي الطلبات على أن يكون ذلك بمقر المدرسة.

وأشار عبد العزيز إلى أن هذه الزيارات التفقدية تأتي حرصًا من الوزارة على المعرفة الميدانية الحقيقية، لحالة هذه المدارس من مباني وأثاث وملاعب، وللتأكد من جودة المعايير المتفق عليها في البروتوكول الموقع بين الوزارة ومؤسسة التعليم الدولي، وأيضًا لتيسير مهمة المؤسسة، لتوفير كافة المعايير والشروط الدولية بالمدارس.

وزارة التربية والتعليم العودة إلى المدارس المدارس الدولية طنطا

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