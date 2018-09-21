"التعليم العالي" تعلن نتائج "تقليل الاغتراب" لطلاب الشهادات الفنية

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية، وطلاب الشهادات المعادلة العربية، وكذلك نتائج قبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وطلاب مدارس النيل المصرية.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بالنسبة لنتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية، فقد تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت لمرحلة تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب الشهادات الفنية، وتقدم 35351 طالبا وطالبة من طلاب الشهادات الفنية لإبداء رغبتهم خلال مرحلة تقليل الاغتراب.

وأضاف البيان أنه تم تلبية رغبات أغلب الطلاب المتقدمين في حدود الطاقة الاستيعابية والإمكانيات المادية والبشرية بالكليات والمعاهد المراد التحويل إليها وفي ضوء القواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن .

وأشار إلى أنه بالنسبة لمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية، فقد تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت لمرحلة تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة العربية، وتقدم 2642 طالبا وطالبة من طلاب الشهادات المعادلة العربية لإبداء رغبتهم خلال مرحلة تقليل الاغتراب، وتم تلبية رغبات أغلب الطلاب المتقدمين.

وأشار البيان إلى أنه بالنسبة لنتائج قبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا(STEM)، فإنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لإبداء رغباتهم في الكليات المختلفة التي يرغبون فيها، وتقدم 653 طالبا وطالبة من هؤلاء الطلاب ، وقد تم ترشيحهم في ضوء النسبة المقررة والقواعد الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات بشأنهم وقد استنفد (9) طلاب رغباتهم لتضمينهم كليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم والحد الأدنى المعلن، والفرصة متاحة لهم لتنسيق رغباتهم.

وتابع البيان، أنه بالنسبة لنتائج قبول طلاب مدارس النيل المصرية، فقد تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لإبداء رغباتهم في الكليات المختلفة التي يرغبون فيها وتقدم 66 طالبا وطالبة من هؤلاء الطلاب وقد تم ترشيحهم في ضوء النسبة المقررة والقواعد الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات بشأنهم .​