"جائزة بـ100 ألف جنيه".. تفاصيل منتدى يوسف زيدان الثقافي

كتب- محمد عاطف وهاني رجب:

كشف الدكتور يوسف زيدان عن آخر فعالياته الثقافية والتي تنطلق تحت مسمي "منتدى يوسف زيدان"، قائلا: "كانت فكرة لمعت في ذهن السيدة آسيا قاسم الأمين العام للمنتدي الاجتماعي للثقافة العربية، وتحمست لها كمحاولة لإحياء إطار ثقافي عربي عام، بشكل غير إقليمي وعندما عرضت علي الفكرة وافقت عليها فأسرعت إلى تنفيذها واستخراج التراخيص اللازمة لها من لبنان، ولكننا أجلنا إطلاق الأنشطة العامة إلى أن ننطلق من القاهرة".

وأضاف زيدان في تصريحات لـ"مصراوي": عندما قرر أعضاء المنتدى إنشاء جائزة له وقيمتها 100 ألف جنيه أصريت على أن يكون البلد الأول الذي يستفيد منها هو مصر.

وأضاف زيدان: "لا يخفى على أحد أن الواقع الثقافي العربي متراجع جدًا بسبب المشاكل التي تعصف بالمنطقة كلها مما يؤثر سلبا على حالة النشر، والتأليف والأنشطة ولكننا لا نريد أن نستسلم لهذا الحال أو نترك بلاد العرب نهبا لكواليس السياسة، ودهاليزها وأغراضها المعلنة والمستترة، وإنما علينا تقوية الرابط الأساسي الذي يجمع بين العرب، وهو اللغة والأدب والإبداع الإنساني".

وحول تأثير المنتدى على باقي أنشطة زيدان قال: "هذا المنتدى مسار مختلف عن باقي مساراتي، بعدما تعطل مسار الندوات العامة والصالون الذي أقوم به، لذا فضلت أن أكتفي بلقاءات مع عدد محدود يتم رفعها بعد ذلك على يوتيوب، ليشاهدها الآخرون".