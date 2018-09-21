  • عاجل:مجزرة في الحوامدية.. شاب يقتل 3 من أقاربه بالرصاص بسبب الميراث (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس جميل راتب بطاقات التموين حادث الغسيل الكلوي محمد صلاح أسعار الذهب

    مصر تسترد قطعة أثرية مسروقة من معبد الكرنك بعد عرضها في لندن

    12:24 م الجمعة 21 سبتمبر 2018
    مصر تسترد قطعة أثرية مسروقة من معبد الكرنك بعد عرضها في لندن

    معبد الكرنك بالأقصر - أرشيفية

    القاهرة - أ ش أ:

    تسلمت سفارة مصر في لندن قطعة أثرية حجرية مسروقة من المتحف المفتوح بمعبد الكرنك، والتي تم تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية، حيث كانت معروضة في إحدى صالات المزادات بلندن.

    وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي اليوم الجمعة- أن ذلك يأتي في إطار التعاون الدائم بين وزارتي الخارجية والآثار والجهود الحثيثة الرامية لاستعادة الآثار المصرية المُهربة إلى الخارج.

    وأعربت وزارتا الخارجية والآثار - بحسب البيان - عن جزيل الشكر لكافة الجهات البريطانية التي أبدت تعاوناً وتنسيقاً مع سفارة جمهورية مصر العربية في لندن لاستعادة القطعة الأثرية المصرية وإعادتها إلى أرض الوطن.

    كما عبرت الوزارتان عن تطلعهما إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لمصر بوجه خاص والتراث الإنساني بوجه عام.

    هذا المحتوى من

    قطعة أثرية معبد الكرنك لندن وزارة الخارجية

    الخبر التالى:

    رئيس الوزراء يتلقى تقريرًا عن أداء موسم الحج من "مركز المعلومات"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان