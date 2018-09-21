مصر تسترد قطعة أثرية مسروقة من معبد الكرنك بعد عرضها في لندن

القاهرة - أ ش أ:

تسلمت سفارة مصر في لندن قطعة أثرية حجرية مسروقة من المتحف المفتوح بمعبد الكرنك، والتي تم تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية، حيث كانت معروضة في إحدى صالات المزادات بلندن.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي اليوم الجمعة- أن ذلك يأتي في إطار التعاون الدائم بين وزارتي الخارجية والآثار والجهود الحثيثة الرامية لاستعادة الآثار المصرية المُهربة إلى الخارج.

وأعربت وزارتا الخارجية والآثار - بحسب البيان - عن جزيل الشكر لكافة الجهات البريطانية التي أبدت تعاوناً وتنسيقاً مع سفارة جمهورية مصر العربية في لندن لاستعادة القطعة الأثرية المصرية وإعادتها إلى أرض الوطن.

كما عبرت الوزارتان عن تطلعهما إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لمصر بوجه خاص والتراث الإنساني بوجه عام.