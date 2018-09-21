رئيس الوزراء يتلقى تقريرًا عن أداء موسم الحج من "مركز المعلومات"

القاهرة - أ ش أ:

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً شاملاً حول أداء موسم الحج لعام 2018، أعدته غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة كما تهتم بالإعداد المبكر والتنظيم الجيد لموسم الحج، فإنه يشغلها أيضاً التعرفُ على مجريات الموسم عقب عودة الحجيج، وذلك بهدف متابعة كافة الترتيبات والإجراءات المُتخذة، لتقييم النتائج، الأمر الذي يسهم في التطوير المستمر فى الخدمات، والإستفادة من التجارب بما يصبُ في صالح الحجيج في المواسم المقبلة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتنسيق الفاعل الذي جرى بين كافة الجهات المعنية والمُنظِمة، والذي عكسه التقرير، الأمر الذي كان له أثرٌ إيجابي في نجاح موسم الحج هذا العام، وتقديم أفضل خدمة لحجاج بيت الله عز وجل، كما توجه بالشكر لسلطات المملكة العربية السعودية عن الجهود المبذولة من جانبها لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم، وتهيئة المناخ لهم لأداء المناسك في جو آمن وبسهولة ويسر.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الحجاج المصريين الذين غادروا البلاد لأداء فريضة الحج هذا العام، بلغ نحو 73093 حاجا، من جميع الجهات المنظمة للحج، ما بين السياحة والقرعة والجمعيات، وقد عاد منهم 72964 حاجا، وتتمثل نسبة الـ 0.2% التي لم تعُد، في 71 حالة وفاة، و14 حالة مرضية بالمستشفيات السعودية، و44 حاجا جار عودتهم بمعرفتهم، لكون بعضهم يملك تأشيرات سياحية، والبعض الآخر له أقارب أو أماكن إقامة بالمملكة.

كما استعرض التقرير الإجراءات التي تمت هذا العام من جانب الوزارات المشاركة في تنظيم موسم الحج، حيث قامت وزارة الداخلية بمتابعة إجراءات سفر وعودة الحجاج واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتحقيق أمن وسلامة الحجاج، بما في ذلك متابعة مجموعات العمل المتواجدة بالأراضي المقدسة، ورؤساء مجموعات الحج والمشرفين بجميع المستشفيات وأماكن إقامة الحجاج وأثناء تأدية مناسك الحج حتى العودة.

من جانبها قامت وزارة الصحة بفتح عيادات طبية لخدمة الحجاج بأماكن إقامتهم وكذلك أثناء تأديتهم لمناسك الحج وفي جميع المشاعر المقدسة وحتى العودة، حيث تردد على عيادات المشاعر ومكة والمدينة عدد 112274 حاجاً منذ بدء موسم الحج وحتى انتهائه.

كما تولت الوزارة متابعة الحالات المرضية بالفشل الكلوي من الحجاج، وتم عمل غسيل كلوي لعدد 299 حالة، وكذلك حالات الأورام بإجمالي 9 حالات، كما تم تنسيق دخول الحالات المرضية من الحجاج لمستشفيات المملكة، ومتابعة حالتهم المرضية حتى خروجهم، بالإضافة إلى متابعة حالات الوفاة وتسهيل إنهاء إجراءاتهم.

وتضمنت الاجراءات قيام وزارة النقل بمتابعة أعمال شركة الجسر العربي المسئولة عن نقل الحجاج، والتزامها بشروط وضوابط تنظيم عمل العبارات وتعليمات تأمين الركاب أثناء السفر والعودة، وقامت وزارة السياحة بمتابعة تنفيذ الشركات السياحية لبرامج الحج المقدمة طبقاً للمستويات المقررة، بينما قامت وزارة الطيران بمتابعة تحركات الحجاج أثناء سفرهم وعودتهم من المطارات المختلفة، واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لصيانة صالات السفر والصالة الموسمية بمطار القاهرة وكذلك في المطارات المخصصة لسفر وعودة الحجاج.

من جانبها قامت وزارة التضامن الاجتماعي، بمتابعة تنفيذ التعاقدات المبرمة مع كافة الفنادق والخدمات بالمنطقة المركزية للحرمين، بمختلف المستويات، والتأكد من تنفيذ المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج المصريين بالمشاعر المقدسة، كما قامت الوزارة بتنفيذ فتح عدد 9 عيادات طبية بالفنادق المحددة لإقامة بعثات الجمعيات بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتقديم الرعاية الطبية لحجاج الجمعيات الأهلية.