مدبولي: 586.6 مليون جنيه بخطة العام المالي لمدينة قنا الجديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن خطة العام المالي 2018/2019، بمدينة قنا الجديدة، تبلغ 586.6 مليون جنيه.

وأوضح "مدبولي" في بيان اليوم الجمعة، أن الخطة المالية موزعة كالتالي: 250 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء، 51 مليون جنيه لمشروعات الطرق والاتصالات، 70 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب، 55.5 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحي، 20 مليون جنيه لمشروعات الإسكان، 162 مليون جنيه لمشروعات الخدمات، 5.1 مليون جنيه لمشروعات الزراعة، 9 ملايين جنيه للتجهيزات الإدارية.

وقال إنه تم الانتهاء من تنفيذ 5084 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وإسناد تنفيذ 6068 وحدة أخرى.

من جانبه قال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة: المدينة تشهد طفرة في تنفيذ المبانى الخدمية المختلفة، ففى مجال الخدمات التعليمية، والاجتماعية، تم تنفيذ وتشغيل مدرستين للتعليم الأساسي بمركز خدمات الحى السكنى الأول، والحى الثانى (تحيا مصر، التجريبية المتميزة للغات) بإجمالي 33 فصلاً بكل منهما، وتم تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسي، بها 42 فصلاً، بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعي (67 عمارة) بمنطقة أعلى مصنع الفلنكات، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مدرسة للمتفوقين، ومبنى الإقامة الملحق بها، بمركز خدمات الحي الأول.

كما يجري تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالمنطقة (2) عمارات إسكان اجتماعي، ومدرسة تعليم ثانوي بمركز خدمات الحي الثانى، ومبنى الإقامة للبنات لمدرسة المتفوقين، ومركز رعاية الموهوبين بمركز خدمات الحى الثانى، كما تم تنفيذ 6 حضانات بمنطقة الإسكان القومي، ومركز المجاورة الثالثة بالحى السكنى الثانى، ومنطقة عمارات نموذج البندق، والمنطقة (2) بالامتداد الشمالي للحي السكنى الأول، والمجاورة الأولى (ب) بالحي السكني الأول، وتم تسليم 4 منها لمديرية التضامن الاجتماعى لتشغيلها، وجارٍ تنفيذ مبني مجمع الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة .

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إلى أنه فى مجال الخدمات الصحية، والأمنية، تم تنفيذ 3 وحدات صحية بمركز خدمات المرحلة العاجلة بالحى السكنى الثاني، ومنطقة خدمات عمارات الإسكان القومى بالحى السكنى الأول، ومنطقة خدمات الإسكان الاجتماعي (81 عمارة)، كما تم تنفيذ وتشغيل مبني الإسعاف بمركز خدمات الحي السكني الأول، وجارٍ تنفيذ مستشفي 175 سريراً، وتم تنفيذ وتشغيل مبنى نقطة شرطة التعمير، وتم الانتهاء من تنفيذ مبنى قسم شرطة وإطفاء بمركز خدمات الحى السكنى الثانى، وتم تسليمة لوزارة الداخلية، وجارٍ تنفيذ بوابة رئيسية للمدينة وملحقاتها كمين أمني وأبراج حراسة، ووحدة تراخيص المرور.

وفي مجال الخدمات التجارية والتموينية، تم تنفيذ 4 أسواق تجارية بمركز خدمات المرحلة العاجلة بالحى السكنى الثانى، ومنطقة خدمات عمارات الإسكان القومى وعمارات الإسكان الاجتماعى بالحى السكنى الأول، والمنطقة 2 بالامتداد الشمالي بالحي السكني الأول، والمنطقة 3 أعلي مصنع الفلنكات، وتم تنفيذ مبني المخبز بالمنطقة 2 بالامتداد الشمالي بالحي الأول وجارٍ العمل على تشغيله.

وبالنسبة للخدمات الدينية، والرياضية، والخدمات العامة، جارٍ تنفيذ مبنى المسجد بمركز خدمات الحى الأول، وتم تنفيذ ملعب ثلاثي بالحي الأول، وملعبين خماسيين بالمجاورة الثالثة بالحي السكني الثاني، والمجاورة الرابعة بالحي الثاني، ونادٍ اجتماعي بمنطقة (81 عمارة) إسكان اجتماعي بالامتداد الشمالي للحي السكني الأول، وتم تنفيذ مبني البريد بمركز خدمات الحي السكنى الثاني، ومكتبة عامة بمنطقة (81 عمارة) إسكان اجتماعي بالامتداد الشمالي للحي السكني الأول، وجارٍ تنفيذ مركز شباب بمساحة 15 فداناً بمركز خدمات المدينة، ومجمع المواقف بمساحة 15 فداناً، وسور ومداخل منطقة المقابر.