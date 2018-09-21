السيسي يغادر القاهرة إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الأمم المتحدة

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة بأعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي انطلقت الثلاثاء الماضي بمدينة نيويورك.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة، والذي سيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذلك المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.

وذكر أن الرئيس سيترأس الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة السبعة والسبعين، التي تتولى مصر رئاستها خلال العام الجاري للمرة الثالثة في تاريخ المجموعة، حيث سيلقي البيان الافتتاحي لمصر أمام الاجتماع، والذي يتضمن استعراض الدور المصري في دعم أنشطة المجموعة منذ تأسيسها في ستينات القرن الماضي، مما ساهم بشكل فعال في تعزيز مسيرة ودور المجموعة في إطار التعاون فيما بين دول الجنوب.

ويشمل البيان موقف مصر نحو الجهود الرامية لإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة؛ للاستجابة بشكل أكبر للمتطلبات والاحتياجات التنموية لدولها الأعضاء.