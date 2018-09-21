السيسي يبعث برقية عزاء في وفاة الرئيس الفيتنامي

القاهرة - أ ش أ:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية عزاء في وفاة الرئيس الفيتنامي تران داى كوانج الذي وافته المنية، اليوم الجمعة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعرب عن خالص تعازيه للشعب الفيتنامي الصديق لوفاة الرئيس كوانج الذي كانت له إسهامات مقدرة في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر.

توفي رئيس فيتنام، تران داي كوانج، صباح الجمعة، عن عمر يناهز 61 عاما، وفق ما ذكره التلفزيون الحكومي.

وانتخب البرلمان، في أبريل من عام 2016، تران داي كوانج رئيسا للبلاد، الذي كان عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي.​