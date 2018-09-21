رئيس "أمناء الألمانية" للطلاب الجدد: ننتظر تفوقكم.. ولسنا فرعًا لجامعة أجنبية

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، على اهتمام الجامعة بكافة الطلاب من أجل تخريج طالب مميز من الناحيتين العلمية والاجتماعية، لافتا إلى أهمية التعرف على الصورة المشرفة التي يتميز بها طلاب الجامعة.

جاء ذلك خلال كلمته باللقاء التعريفي للطلاب الجدد بالجامعة، بحضور الدكتور ياسر جمال حجازى رئيس الجامعة والدكتور سليم عبد الناظر نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والدكتور إيهاب كامل نائب رئيس الجامعة للشئون الطلابية والعمداء وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف منصور: "ننتظر منكم بذل الكثير من الجهد والتفوق فلا حدود لتطلعاتنا تجاهكم فأنتم تملكون الطموح والرغبة فى التفوق والكلية وأساتذتها يمتلكوا الأليات التي ستساعدكم على تحقيق ذلك، فنحن نسعى معاً إلى تقديم فرص تطويرية مبتكرة وبرامج وأنشطة طلابية ذات جودة عالية ثقة منا بقدرتكم على تحقيق طموحاتكم".

وأعلن منصور، أن الجامعة خصصت عميدًا لطلاب السنة الأولى ومنسقين معاونين له في أداء مهامه.

وأوضح منصور أن "الطالب جزء لا يتجزء من كليته ويحمل رسالتها للمجتمع فيجب عليه التمسك بهذه الصورة داخل الكلية وخارجها للتأكيد على المباديء والأسس التى ترسخت دائماً لدى الجانبين المحلى والدولي عن طلاب الجامعة فخريجها يعدون خبراء متخصصين كلا في مجاله تسعى المؤسسات الصناعية المحلية والدولية لإلحاقهم بها، فهم يجيدون اللغة الإنجليزية وهي لغة الدراسة بالجامعة إضافة إلى اتقانهم للغة الألمانية التي يتلقونها أثناء الدراسة".

واستعرض منصور، عددًا من خريجي الجامعة الذين تبوؤا عدد من المراكز المتقدمة العالمية وهم: أكرم عبد اللطيف، أول رائد فضاء مصري، والمهندس حسين عادل فهمي، استشاري إدارة الأعمال ونظم المعلومات، والمتخصص في تقديم الاستشارات للشركات الكبري والمتوسطة ونظم معلومات الحكومة وقطاعات الخدمات المالية، وحصل على جائزة أفضل استشاري رئيسي من شركة IBM، وشارك في تطبيق نظام ضريبي موحد لأحد الشركات العملاقة بالإتحاد الأوروبي، وصاحب مشروعى تحويل نظم الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، طارق زكي رائد العالم في صناعة الرقائق الالكترونية العضوية حصل هو وفريقه على جائزة "AMA Innovation Award" وهي جائزة دولية تمنح كل عام في مجال "التكنولوجيا والقياس" وتعتبر من أهم الجوائز العلمية.

ولفت إلى أن الجامعة خرجت غادة والي التي اختارتها مجلة "فوربس" العالمية، ضمن قائمة أفضل 100 مصمم جرافيك على مستوى العالم، وحصولها على جائزة "جرانشن تحت سن 30"، وإسلام خلف الذي فاز مؤخراً بميدالية "أوتوهان" وهي أحد أبرز الجوائز العلمية على مستوى العالم والتي يمنحها معهد ماكس بلانك للعلوم بألمانيا، ورامي عطاوية الذي حصل على ميدالية "ممثل التاج البريطاني بكندا" والتي تعد إحدى أبرز الجوائز العلمية على مستوى العالم والذين سوف يتم تكريم كليهما في مؤتمر الشباب القادم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار منصور إلى أن الجامعة ليست فرع لجامعة أجنبية إنما هي جامعة ألمانية على أرض مصرية فهي تمثل 42% من مشاريع ألمانيا التعليمية على مستوى العالم، وهي أول جامعة متكاملة الأركان خارج حدود ألمانيا تنتهج في نظامها الدراسي دمج الجانب البحثي بالتطبيقي.

وأضاف منصور، أن الجامعة تتيح لخريجيها الحصول على الدرجات العلمية بمراحلها "الثلاث - البكالوريوس - الماجستير -الدكتوراه"، إضافة لمنح درجة الأستاذية لأعضاء هيئة التدريس بها بالتعاون مع الجامعات الألمانية.

ولفت إلى أن خريجي كلية الهندسة من الجامعة مرحب بهم للتسجيل بنقابة المهندسين بولاية بادنفورتمبرج، والجامعة حرصت على افتتاح مقر لها في برلين 2012 لاستقبال طلاب الجامعة لكى يقضوا فصلا أو فصلين دراسيين في برلين ليحتكوا ليس فقط بالمناهج الدراسية ولكن بتجارب عملية على أرض الواقع.

وأكد رئيس مجلس الأمناء، في نهاية كلمته أن الجامعة مبادىء أساسية لا تحيد عنها إلا وهي: الاستقلالية- الإتاحة- عدم التمييز - المحايدة السياسية والدينية والأيدلوجية، موجهًا حديثه للطلاب: "أدعوكم بضرورة الحفاظ على حيادكم الديني والسياسي والأيديولوجي وليكون تركيزكم على العلم والنشاط الطلابي المتميز المتوفر بالجامعة، الذي يسموا بكم وبالمجتمع المصري فأهلا بكم في جامعة محايدة مستقلة أرض علم".