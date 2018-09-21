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    اليوم.. السيسي في نيويورك للمشاركة باجتماعات الأمم المتحدة

    07:00 ص الجمعة 21 سبتمبر 2018
    اليوم.. السيسي في نيويورك للمشاركة باجتماعات الأمم المتحدة

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    نيويورك- (أ ش أ):

    يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى نيويورك؛ للمشاركة في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتي انطلقت فعالياتها الثلاثاء الماضي بمقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك، وتركز في دورتها الحالية على قضايا التنمية وحفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الاٍرهاب وحقوق الإنسان.

    ويلقي الرئيس السيسي كلمة مصر في المناقشات العامة رفيعة المستوى للقادة والرؤساء المشاركين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يبدأ الثلاثاء القادم، ومن المقرر أن يكون محوره تعظيم وتوسيع دور الأمم المتحدة وتوثيق صلتها وأهميتها للجميع، وتعقد تحت عنوان "جعل الأمم المتحدة ذات صلة بجميع الناس: القيادة العالمية والمسئوليات المشتركة لتهيئة مجتمعات يسودها السلام والتكافؤ والاستدامة".

    ويعرض الرئيس في كلمته أمام الجمعية العامة رؤية شاملة حول موقف مصر إزاء كافة التحديات العالمية، كما سيدعو المجتمع الدولي الي التحرك بمزيد من الفاعلية لاحتواء ومنع الصراعات المسلحة، ومواجهة خطر الإرهاب، ونزع السلاح النووي، ومعالجة مكامن الخلل الكبرى في النظام الاقتصادي العالمي، وما وصلت إليه المنطقة العربية والشرق الأوسط من أوضاع متردية علي جميع المستويات نتيجة لهذا الخلل، وتحولها الي بؤرةً للصراع و الحروب الأهلية والأكثر تعرضا لخطر الإرهاب.

    ويؤكد السيسي في كلمته مجددًا التمسك بمشروع الدولة الوطنية الحديثة، التي تقوم على مبادئ المواطنة، والمساواة، وسيادة القانون، وحقوق الانسان، وتتجاوز بحسم محاولات الارتداد للولاءات المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو القَبَلية، وهو المبدأ الذي يعد جوهر سياسة مصر الخارجية ومقاربتها الرئيسيّة في التعامل مع كافة قضايا المنطقة وعلي رأسها الاوضاع في سوريا وليبيا والعراق واليمن.

    هذا المحتوى من

    Asha
    نيويورك السيسي الأمم المتحدة الاٍرهاب حقوق الإنسان

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