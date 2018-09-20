وزير التعليم العالي يُشكّل لجنة من "الأعلى للجامعات" لحل أزمة الجامعة العمالية

كتب- محمد قاسم:

أصدرت وزارة التعليم العالي، مساء الخميس، بيانًا جديدة بشأن أزمة الجامعة العمالية في أعقاب تحويل شهادة التخرج فيها إلى دبلوم مهني بدلا من البكالوريوس وقصر القبول بالجامعات على طلاب الدبلومات الفنية.

وقرر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات ولجان القطاع المختصة لتقييم منظومة التعليم بالجامعة العمالية.

وتختص اللجنة، بمراجعة ما تم تنفيذه من الملاحظات التي تضمنها التقرير السابق للجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن تقييم منظومة التعليم بالجامعة العمالية والتي على آثرها قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة في ديسمبر 2015، بقصر القبول بالجامعة العمالية على الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية فقط، على أن يتم الحصول على دبلوم مهنى منتهى لمدة عامين.

وأكد البيان أن اللجنة سترفع تقريرها إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى متضمنًا ما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية من قبل الجامعة العمالية؛ وذلك على مستوى الإمكانات البشرية والفنية والمادية للجامعة.

وشدد البيان أنه في ضوء نتائج تقرير اللجنة المشار إليها، سوف يتم تحديد الحلول المناسبة واتخاذ القرارات الملائمة، مراعاة لمصالح الطلاب.