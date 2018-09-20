طارق شوقي: حلول "غير تقليدية" لمشكلة كثافة الطلاب في الفصول

كتبت- سحر عزام:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن دور أولياء الأمور أساسي في نجاح منظومة التعليم الجديدة، لافتًا إلى أن الوزارة تبحث عن حلول غير تقليدية لحل مشكلة كثافة الطلاب في الفصول، من بينها إمكانية تجمع الطلاب في فناء المدرسة.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc"، الخميس: "التغيير الحقيقي لطلاب الصف الأول الثانوي في المنظومة الجديدة يعتمد على قياس مهارة الفهم لدى الطلاب مع التابلت كعامل تكنولوجي مساعد لهم"، لافتًا إلى وصول 100 ألف تابلت كدفعة أولى لمطار القاهرة اليوم.

وتابع الوزير: "كل أسبوع سيصل تباعا دفعات أخرى من التابلت تمهيدا لتجميعها وتوزيعها على الطلاب ضمن المنظومة الجديدة للتعليم"، مشيرًا إلى أنه سيوضع في كل فصل شاشة تفاعلية لعرض المادة العلمية ليستخدمها المعلم في الشرح مع التابلت".

وأوضح الوزير أن النظام الجديد للتعليم ليس إليكترونيا، لكنه نظام لتنمية شخصية الطلاب وحمايتهم من أي خطأ بشري يمكن أن يعيق العملية التعليمية"، لافتًا إلى أن هذا النظام يكلف الدولة مليارات الجنيهات ولن يحمل أولياء الأمور أي تكلفة.