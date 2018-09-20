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    "التعليم العالي" تعلن نتائج تنسيق طلاب مدارس المتفوقين والنيل المصرية

    10:40 م الخميس 20 سبتمبر 2018
    "التعليم العالي" تعلن نتائج تنسيق طلاب مدارس المتفوقين والنيل المصرية

    كتب- محمد قاسم:

    أعلنت وزارة التعليم العالي، نتائج قبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وطلاب مدارس النيل المصرية في تنسيق الجامعات.

    وذكرت الوزارة في بيان لها مساء الخميس، أن 653 طالب وطالبة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) سجلوا بموقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالكليات المختلفة التي يرغبون فيها.

    وأكدت الوزارة أنه تم ترشيح الطلاب المقبولين في ضوء النسبة المقررة والقواعد الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات بشأنهم.

    ولفتت الوزارة، إلى 9 طلاب استنفذوا رغباتهم لتضمينهم كليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم والحد الأدنى المعلن، والفرصة متاحة لهم لتنسيق رغباتهم.

    وبالنسبة لمدارس النيل المصرية، قالت الوزارة إن 66 طالب وطالبة من هؤلاء الطلاب سجلوا بموقع التنسيق أيضًا وتم ترشيحهم في ضوء النسبة المقررة والقواعد الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات بشأنهم.

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