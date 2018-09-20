وزير النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بالسكة الحديد استعدادًا لبدء الدراسة

كتب- أحمد نجيب:

أكد وزير النقل الدكتور هشام عرفات، الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد بعد غد السبت.

وأوضح عرفات في تصريحات صحفية على هامش جولته المفاجئة لمحطة سكك حديد الجيزة، أنه تم تشغيل ورديات إضافية بمكاتب الاشتراكات المنتشرة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى تعديل بعض مواعيد بعض القطارات الصباحية واستبدال بعض القطارات المطورة إلى مميزة بخط الشرق واستكمال التركيب المقرر للقطارات لتتناسب مع مواعيد الطلبة.

وأشار إلى زيادة أعداد مشرفى القطارات والمفتشين وعمل فرق طوارئ للصيانة والتشغيل بالمحطات المركزية.

وأكد الوزير أن هناك توجيهات لقيادات هيئة السكك الحديدية للمتابعة الدورية لحركة القطارات والمحافظة على مواعيد قيام القطارات واستمرار إعلام الركاب ببعض التأخيرات الناتجة عن تطوير نظم الإشارات في بعض الخطوط وإعلان ذلك عبر الاذاعة الداخلية في المحطات التي يتوافر بها الإذاعة الداخلية.

وشدد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لسفر الطلبة والركاب والمحافظة على مستوى جيد من حيث نظافة القطارات والمحطات وانتشار الأمن الإداري بالمحطات.