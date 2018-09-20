بالصور.. انهيار جزئي وتصدع عقار بوسط الإسكندرية.. والحي يخلي السكان

الإسكندرية – محمد عامر:

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من أربعة طوابق بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، فيما قرر الحي إخلاء العقار من السكان.

وكان ورد بلاغ إلى غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بسقوط أجزاء وحدوث شروخات وتصدعات بالعقار رقم 83 شارع الحجيج بمنطقة محرم بك.

انتقل ضباط قسم شرطة محرم بك ومديرو إدارة الأزمات والمتابعة الميدانية والمرافق إلى موقع العقار.

ومن جانبها، قالت بهية عبد الفتاح، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن المعاينة كشفت عن انهيار أجزاء من سلم العقار وحدوث تصدعات وشروخات بالطوابق الأربعة، دون حدوث إصابات.

وأضافت رئيس الحي، أنه جرى إصدار قرار بإخلاء العقار من السكان وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، حفاظا على حياة قاطنيه.