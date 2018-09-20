"التموين": نفكر في مد معرض "أهلًا مدارس" لخدمة المواطنين

كتبت- سحر عزام:

قال أيمن حسام، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معرض "أهلاً مدارس"، يُقام في معرض القاهرة الدولي للمؤتمرات، ويضم 140 عارض من خلال خصومات تصل إلى 50 و70% على الأدوات المدرسية والمكتبية.

وأضاف "حسام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة في مصر" المُذاع على قناة "الحياة"، الخميس، أن المعرض يضم كذلك اللحوم المصنعة والعصائر وجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطلاب في وجباتهم المدرسية، لافتًا إلى أن معرض "أهلاً مدارس" يعد أكبر معرض بالشرق الأوسط من خلال تغطية كل احتياجات الطالب المدرسية.

وتابع: "الإقبال الكبير من المواطنين على المشاركة في المعرض، منذ أمس، قد يدفع لمد المعرض فترة إضافية للتخفيف عن أعباء المواطنين في شراء المستلزمات المدرسية".