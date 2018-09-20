للمرة الثانية.. رزان ومهيب يقدمان "اللعيب" على mbc مصر

كتب- مصطفى علي:

انتشرت الإعلانات الترويجية (out doors) في الشوارع، لبرنامج "اللعيب" تقديم الفنانة رزان مغربي والإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، على شاشة mbc مصر، مع وجود أنباء عن انطلاقه الأسبوع المقبل.

ويهتم البرنامج بالشأن الرياضي وتحليل مباريات الدوري المصري، واستضافة مجموعة من المحللين الرياضيين، حيث يُذاع من الثلاثاء إلى الجمعة، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

يذكر أن مهيب عبد الهادي قد قدم برنامج "اللعيب" مع رزان ومهيب، و"من روسيا مع التحية" بالاشتراك مع الفنانة رزان مغربي.