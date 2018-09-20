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"القاهرة الجديدة": قطع المياه بـ4 مناطق لحدوث كسر مفاجئ بأحد الخطوط

08:40 م الخميس 20 سبتمبر 2018
"القاهرة الجديدة": قطع المياه بـ4 مناطق لحدوث كسر مفاجئ بأحد الخطوط

ارشيفيىة

كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط قطر 700 مم، أمام الخزان العالي بشارع التسعين الجنوبي، تم قطع المياه بالمناطق التالية، (المستثمرين الجنوبية والشمالية – النرجس فيلات وعمارات – القطاع الثالث والرابع من مركز خدمات المدينة – منطقة اللوتس جزء من الأيقونة).
وأكد النجار، في بيان له اليوم، أنه جارٍ الآن شفط المياه، وتشغيل بالوعات المطر، لعودة حركة السير على الطرق إلى طبيعتها، وسيتم البدء في عملية الإصلاح (شفط المياه- الحفر على الكسر- نزح وتصفية المياه- رفع الجزء التالف من الخط واستبداله).
وأشار "النجار"، إلى أنه عقب الانتهاء من الإصلاح سيتم إعادة ضخ المياه، ووصولها تدريجيًا حسب مناسيب كل منطقة في حوالي الساعة السادسة من صباح الغد.

القاهرة الجديدة قطع المياه شارع التسعين الجنوبي حدوث كسر

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