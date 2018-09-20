مدير "السلام التعليمية": مدارس الإدارة ترتدي "ثوبا جديدًا" لاستقبال الطلاب

كتب- حاتم أبوالنور:

قال جمال حشمت مدير عام إدارة السلام التعليمية، إن مدارس إدارة السلام التعليمية أنهت استعداداتها للعام الدراسي، بعد تجهيز7 مدارس لتطبيق النظام الجديد بالثانوية العامة والاستعداد لتوزيع "التابلت" على الطلاب.

وأضاف" حشمت"، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه تم اعتماد وافتتاح مدرسة ثانوية العسكرية باسم المشير أحمد إسماعيل الثانوية العسكرية وإدخال نظام الخدمات الحديث لأول مرة للثانوي العام، تيسيراً على المواطنين، وذلك للطالبة الحاصلين على مجموع أقل 40 درجة من تنسيق الثانوية العامة، وبمصروفات أقل من التعليم الخاص وكذلك افتتاح مدرسة الخنساء الثانوية بنات، والصديق ثانوية بنين.

وتابع: "مدارس الإدارة ترتدي ثوبا جديدًا لاستقبال الطلاب".

من جانبه قال إبراهيم سعد، وكيل الإدارة، إنه تم الانتهاء من صيانة مدرسة مصطفى كامل الثانوية بنين، والتي تخرج منها أوائل الثانوية العامة على مستوى الإدارة هذا العام، وجميع المدارس الإدارة على المستوى العام من صيانة الفصول ودورات المياه وتوفير كافة مستلزمات الأنشطة بمختلف أنواعها، بالمراحل التعليمية "ريادة أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي عام، وفني"، استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد.