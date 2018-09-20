"الوطنية للإعلام" تكرم أبناء العاملين بها المتفوقين علمياً ورياضياً

كتب- مصطفى علي:

كرمت الهيئة الوطنية للإعلام، أبناء العاملين بها المتفوقين علميا ورياضيا لتحفيز شباب مصر على تحقيق التفوق علمياً ورياضياً وتقديراً لجهود وتضحيات العاملين بالوطنية للإعلام في توفير المناخ المناسب لأبنائهم في تحقيق التفوق العلمي والرياضي.

بدأ الحفل بفقرات موسيقية وغنائية، قدمها بعض الطلبة المتفوقين وقام إسماعيل الششتاوي وكيل أول الهيئة الوطنية للإعلام وأمل الجندي الأمين المساعد لقطاع الأمانة العامة بتسليم دروع التكريم.

ونظم الحفل بقاعة الاحتفالات بالدور التاسع بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو وبحضور قيادات الوطنية للإعلام.

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