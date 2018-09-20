الصحة: تقديم الخدمة العلاجية لـ 54 ألف مواطن عبر قوافل مجانية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ54 ألفًا و449 مواطن بواسطة 41 قافلة طبية تم تنفيذها بـ23 محافظة خلال الفترة منذ الأول من سبتمبر وحتى الـ12 من ذات الشهر.

وقال بيان لوزارة الصحة، الخميس، إن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التي تم تنفيذ القوافل بها هي بورسعيد، والدقهلية، والبحيرة، وسوهاج، والوادي الجديد، وقنا، وأسوان، وأسيوط، والمنوفية، والسويس، والجيزة، والأقصر، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم، والإسكندرية، والبحر الأحمر، والقاهرة، ومطروح، والمنيا، والغربية، وبني سويف، والشرقية.

وأضاف "مجاهد"، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 345 عيادة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 6 آلاف و628 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 114 آلاف و686 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعى الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحويل 482 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين صحي.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف الى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.​