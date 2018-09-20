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    وكيل أوقاف المنوفية يلقي خطبة الجمعة بـ"محمد سعيد رسلان"

    01:47 م الخميس 20 سبتمبر 2018
    وكيل أوقاف المنوفية يلقي خطبة الجمعة بـ"محمد سعيد رسلان"

    الدكتور محمد مختار جمعة

    كتب- محمود مصطفى:

    كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ أحمد عبدالمؤمن، مدير مديرية المنوفية، بأداء خطبة الجمعة، بمسجد الداعية السلفي الشيخ محمد سعيد رسلان، الكائن بقرية سبك الأحد بمركز أشمون، وذلك بعد ان ألغى وزير الأوقاف، تصريح الخطابة للداعية السلفي محمد سعيد رسلان، أمس الأربعاء، ومنعه من صعود المنابر.

    وكشف مصدر مطلع بمديرية أوقاف المنوفية، في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أنه سيتم التنسيق مع مديرية الأمن، لعدم تجمهر أنصار محمد سعيد رسلان أمام مسجده بقرية سبك الأحد، غدًا الجمعة، وتجنبًا لمنع مؤيديه وكيل الأوقاف من إلقاء خطبة الجمعة.

    وأضاف المصدر، أن مدير أوقاف المنوفية، طالب الوزارة بتوفير الحماية له غدًا، خشيةً من اعتداء أنصار محمد سعيد رسلان عليه، ومنعه من صعود المنبر.​

    محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف خطبة الجمعة مسجد محمد سعيد رسلان

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