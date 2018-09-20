يزن 500 جرام.. إزالة ورم من رضيع عمره ساعة بمستشفى التأمين الصحي

كتب – احمد جمعة :

أجرى مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، الأربعاء، جراحة نادرة لطفل عمره ساعة، من محافظة الشرقية، يعاني من ورم دموي باللثة والفك السفلي يزن 500 جرام .

وأحتوي الورم، على أجسام مضادة صلبة وتكسيات دموية وأحوال متحللة وتقيحات بالسطح.

وقالت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن سيدة جاءت إلى المستشفى من محافظة الشرقية في الشهر التاسع، و تعلم بوجود مشكلة في الجنين، ولكن لم تصل إلي تشخيص نهائي، الأمر الذي دفع إدارة المستشفى لعمل أشعة تلفزيونية، بواسطة الدكتور عصام الشوربجي أستشاري الأشعة، وتبين أن الجنين يعاني ورمًا دمويًا باللثة والفك وزنه نصف كيلو جرام.

وأضافت، أنه تم إجراء عملية ولادة قيصرية للأم، مع المحافظة علي عدم احتكاك الورم بأي من الأجزاء المحيطة له، ثم إجراء جراحة للطفل واستئصال الورم، مع السيطرة علي الأوردة والشرايين المغذية للورم.

ولفتت إلى أن الصعوبة التي واجهت الطاقم الطبي أثناء الجراحة، هي شق وتركيب الأنبوبة الحنجرية للطفل، وتم إجراؤها، ويتمتع حاليًا الطفل بحالة جيدة، وأيضا الأم.