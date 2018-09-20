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​"الفقي": السادات هو الرئيس الوحيد في التاريخ الذي استرد أرضًا من إسرائيل

01:00 ص الخميس 20 سبتمبر 2018
​"الفقي": السادات هو الرئيس الوحيد في التاريخ الذي استرد أرضًا من إسرائيل

الرئيس أنور السادات

كتب - معتز عباس:

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الراحل محمد أنور السادات هو الرئيس الوحيد في التاريخ الذي استطاع أن يسترد أرضًا من إسرائيل، مشيرًا إلى أن فكرة ذهاب السادات إلى القدس لا تعتبر فكرة مجنونة وإنما مدرسة في التفكير السياسي ورؤية للمستقبل.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر، الأربعاء، أن إسماعيل فهمي استقال من الحكومة كوزير للخارجية في فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات اعتراضًا على زيارة القدس وقال: "مبادئي لا تسمح لي أن أغيرها بعد هذا العمر".

وأشار إلى أن المستشار السياسي الراحل أسامة الباز كان فرس الرهان في معاهدة كامب ديفيد، بينما "فهمي"، ظل مهمشًا لمدة 20 عامًا بعد الاستقالة بسبب موقفه من زيارة القدس، لافتًا إلى أن زيارة السادات إلى القدس من أهم 4 أحداث في القرن العشرين.

مصطفى الفقي السادات إسرائيل محمد أنور السادات

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