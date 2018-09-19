​الأوقاف تلغي تصريح الخطابة للداعية السلفي محمد سعيد رسلان

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، مساء الأربعاء، إلغاء تصريح محمد سعيد رسلان الداعية السلفي ومنعه من صعود المنبر أو إلقاء أي دروس دينية بالمساجد لمخالفته تعليمات وزارة الأوقاف المتصلة بشأن خطبة الجمعة.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها الأربعاء، أنه لا أحد فوق القانون أو فوق المحاسبة.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل الوزارة بأوقاف المنوفية بأداء خطبة الجمعة المقبلة بالمسجد الذي كان يخطب به محمد سعيد رسلان مع تعيين إمامين متميزين للمسجد.

وأكدت أنها لن تسمح لأحد كائنا من كان بالتجاوز في حق المنبر أو مخالفة تعليمات الوزارة أو الخروج على المنهج الوسطى أو اتخاذ المسجد لنشر أفكار لا تتسق وصحيح الإسلام ومنهجه السمح الرشيد.

وشددت وزارة الأوقاف، على أنها لن تسمح لأحد كائنا من كان شخصا أو حزبا أو جماعة باختطاف المنبر أو الخطاب الديني وتوظيفه لصالح جماعة أو أيدلوجيات منحرفة عن صحيح الإسلام.

ومن جانب آخر قرر وزير الأوقاف، إعفاء أي قيادة مهما كان مستواها الوظيفي بالوزارة أو المديريات من عملها القيادي فورًا إذا ثبت تمكينها لشخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو تقصيرها في العمل على منعه.

وأكد الوزير أن الحفاظ على المنبر وعلى نشر صحيح الدين قضية أمن ديني وأمن قومي لا تسامح مع من يخالف التعليمات الصادرة من الوزارة بشأنهما في ظل إعلاء شأن القانون ودولة القانون.

يذكر أن الداعية السلفي يؤدي خطبة الجمعة بمسجده بقرية "سبك الأحد" بمركز أشمون بالمنوفية.

