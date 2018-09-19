ساويرس يكشف رد محمد صلاح على إطلاق اسمه بأحد شوارع الجونة

كتب - معتز عباس:

قال رجل الاعمال المهندس نجيب ساويرس، أحد مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي، إنه حصل على موافقة محمد صلاح نجم مصر وليفربول الانجليزي بتسمية أحد شوارع مدينة الجونة السياحية باسمه.

وأضاف ساويرس في مداخلة هاتفية مع الفنان أدوارد، مقدم برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، "عجبني تويتة على موقع التواصل الاجتماعي لشاب يطالب بتسمية شارع بمدينة الجونة باسم محمد صلاح، مضيفًا: "صلاح فخر لمصر وقيمة كبيرة خارج مصر".

وتابع: "صلاح رد عليا وقالي دة تشريف ليا".