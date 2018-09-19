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رئيس مصلحة الجمارك يعلن مفاجأة لمستوردي السيارات من أوروبا

11:02 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
رئيس مصلحة الجمارك يعلن مفاجأة لمستوردي السيارات من أوروبا

أرشيفية

كتب- محمد جمعة:

كشف السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، عن عدم تحصيل أي ضريبة جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من أوروبا بدءًا من يناير 2019.

وأوضح نجم، خلال حواره ببرنامج "على مسؤوليتي" بفضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الضريبة الجمركية على السيارات المستورة من أوروبا ستصبح "صفر" في يناير، تنفيذًا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، لافتًا إلى هذه السيارات ستخضع فقط لقانون القيمة المضافة.

وأشار نجم إلى أن سيارات الغاز المستوردة عليها 35% خصم من الضريبة الجمركية، وسيارات الكهرباء لها إعفاء كامل من الضريبة، ويكمن "شحنها بـ60 جنيهًا لتسير 400 كيلومتر"، لافتًا إلى أن السيارت كان ضريبتها الجمركية 100% ثم تراجعت.

السيد نجم مصلحة الجمارك ضريبة جمركية السيارات المستوردة

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