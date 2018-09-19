​​متحدث النيابة الإدارية: تحقيقات حادث مستشفى "ديرب نجم" لم تنته بعد

كتب - معتز عباس:

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن تم فتح التحقيقات في نفس اليوم حدوث واقعة مستشفى ديرب نجم، بأمر من رئيس الهيئة، وأسندت التحقيقات بالفعل للمكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار أحمد الشعراوي، مشيرًا إلى أن اللجان المختصة لم تنته حتى الآن من التحقيقات.

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، الأربعاء، أن الهيئة في انتظار انتهاء اللجان المختصة من تقاريرها لأن الأمر يأخذ بعضًا من الوقت.

وتابع: "تقارير للتحاليل الطبية والكيميائية وتقارير الصفة التشريحية للطب الشرعي تأخذ وقت أيضًا، حتى يتم أعداد تقارير بشكل جيد وسليم".

وأكد أن الجميع يعمل في منظومة واحدة من أجل البحث عن العدالة، والمحاسبة في حالة الخطأ وفقًا لتحقيق قضائي مستقل ومحايد، يرى أن كان هناك عنصر بشري قد أخطاء فيحاسب عن هذا الخطأ.

وشدد على ضرورة حدوث تواصل بين الرأي العام والجهات التي تتولى التحقيقات، حتى لا نترك مجال لانتشار الشائعات التي تثير الرأي العام وهي في الأصل غير حقيقية.