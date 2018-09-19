رئيس السكك الحديدية: نحن أرخص وأكثر وسيلة نقل "آمنة" في مصر

كتب - معتز عباس:

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تسعى لتطوير منظومة الإشارات بالكامل بطول ألف كيلو، وتحتاج لإعادة انضباط المنظومة البشرية في السكك الحديدية، خاصة في طوائف التشغيل.

وأضاف "رسلان"، خلال لقائه في برنامج "الحياة في مصر" المذاع على قناة "الحياة"، الأربعاء، أن السكة الحديد أرخص وأكثر وسيلة نقل "آمنة" في مصر.

ولفت إلى أن العاملين بها يحصلون على دورات في علوم النقل بمعهد ورديان لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن السائق في السكة الحديد يحصل على دورات في الميكانيكا والكهرباء وليس في القيادة فقط.

وأشار إلى أن العنصر البشري به بعض الأخطاء لكنه بدأ يتطور ويستخدم التكنولوجيا العالية في المنظومة بالكامل.

ووعد رئيس هيئة السكة الحديد، المواطنين خلال العامين القادمين بتحسن المنظومة.