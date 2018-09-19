​استعدادا للعام الدراسي.. "السكة الحديد" تعلن تعديل مواعيد تشغيل 40 قطارًا

كتب- أحمد نجيب:

أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، مساء الأربعاء، أن تعديل مواعيد وإعادة تشغيل 40 قطاراً وتشغيل ورديات إضافية بمكاتب الاشتراكات المنتشرة على مستوى الجمهورية استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف رسلان في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للهيئة، أن سيتم استبدال بعض القطارات المطورة إلى مميزة بخط الشرق واستكمال التركيب المقرر للقطارات لتتناسب مع مواعيد الطلبة و زيادة أعداد مشرفي القطارات والمفتشين وعمل فرق طوارئ للصيانة والتشغيل بالمحطات المركزي.

وأكد رسلان أنه سيتم بدء العمل بالمواعيد الجديد اعتبارا من يوم 22 سبتمبر.

وفيما يلي مواعيد القطارات كالتالي:

أولاً: خط "القاهرة-السد العالي"

- تعديل ميعاد تعديل ميعاد قيام قطار 776 إكسبريس "القاهرة-سوهاج" لـ يتحرك من القاهرة الساعة 04.20 بدلاً 05.00 صباحاً

- إعادة تشغيل قطار 974 إكسبريس "القاهرة-أسيوط" لـ يتحرك من القاهرة الساعة 08.45 صباحاً

- إعادة تشغيل قطار 1111 إكسبريس " القاهرة-الفيوم" لـ يتحرك من القاهرة الساعة 12.25 ظهراً

- إعادة تشغيل قطار 975 إكسبريس " أسيوط-القاهرة " لـ يتحرك من أسيوط الساعة 13.20 ظهراً

ثانياً: خط "السويس-الإسماعيلية"

- قيام قطار 101 ركاب "الإسماعيلية-السويس" لـ يتحرك من الإسماعيلية الساعة 05.15 بدلاً من الساعة 05.20 صباحاً

- قيام قطار 593 إكسبريس " القاهرة-السويس" لـ يتحرك من الإسماعيلية الساعة 05.15 بدلاً من الساعة 05.20 صباحاً

- إعادة تشغيل قطار 103 ركاب " الإسماعيلية-السويس" لـ يتحرك من الإسماعيلية الساعة 09.05 صباحاً

- قيام قطار 105 ركاب " الإسماعيلية-السويس" لـ يتحرك من الإسماعيلية الساعة 10.50 صباحاً

- قيام قطار 107 ركاب " الإسماعيلية-السويس" لـ يتحرك من الإسماعيلية الساعة 14.20 بدلاً من الساعة 14.00 عصراً

- إعادة تشغيل قطار 109 ركاب " الإسماعيلية-السويس" لـ يتحرك من الإسماعيلية الساعة 16.45 عصراً

- قيام قطار 115 ركاب " الإسماعيلية-السويس" لـ يتحرك من الإسماعيلية الساعة 21.20 بدلاً من الساعة 20.40 مساءاً

- قيام قطار 115 ركاب "السويس-الإسماعيلية" لـ يتحرك من السويس الساعة 05.00بدلاً من الساعة 05.20 صباحاً

- قيام قطار 104 ركاب "السويس-الإسماعيلية" لـ يتحرك من السويس الساعة 08.00بدلاً من الساعة 10.00 صباحاً

- إعادة تشغيل قطار 106 ركاب "السويس-الإسماعيلية" لـ يتحرك من الإسماعيلية الساعة 11.45 صباحاً

- قيام قطار 108 ركاب "السويس-الإسماعيلية" لـ يتحرك من السويس الساعة 14.00 بدلا من الساعة 13.50 صباحاً

- قيام قطار 594 إكسبريس "السويس-الإسماعيلية" لـ يتحرك من السويس الساعة 15.00 عصراً

- قيام قطار 110 ركاب "السويس-الإسماعيلية" لـ يتحرك من السويس الساعة 17.15 بدلا من الساعة 17.00 مساءاً

- إعادة تشغيل قطار 112 ركاب "السويس-الإسماعيلية" لـ يتحرك من الإسماعيلية الساعة 19.20 مساءاً

ثالثاً: خط :المنصورة-المطرية"

- إعادة تشغيل قطار 203 ركاب "المنصورة-المطرية" لـ يتحرك من المنصورة الساعة 04.15 صباحاً

- قيام قطار 205 ركاب "المنصورة-المطرية" لـ يتحرك من المنصورة الساعة 06.40 صباحاً

- قيام قطار 207 ركاب "المنصورة-المطرية" لـ يتحرك من المنصورة الساعة 09.20 صباحاً

- إعادة تشغيل قطار 211 ركاب "المنصورة-المطرية" لـ يتحرك من المنصورة الساعة 11.50 صباحاً

- قيام قطار 212 ركاب "المنصورة-المطرية" لـ يتحرك من المنصورة الساعة 14.10ظهراً

- قيام قطار 215 ركاب "المنصورة-المطرية" لـ يتحرك من المنصورة الساعة 15.20عصراً

- قيام قطار 217 ركاب "المنصورة-المطرية" لـ يتحرك من المنصورة الساعة 17.50عصراً

- قيام قطار 219 ركاب "المنصورة-المطرية" لـ يتحرك من المنصورة الساعة 20.30 مساءاً

- قيام قطار 202 ركاب " المطرية-المنصورة" لـ يتحرك من المطرية الساعة 05.10 صباحاً

- قيام قطار 204 ركاب " المطرية-المنصورة" لـ يتحرك من المطرية الساعة 05.55 صباحاً

- إعادة تشغيل قطار 206 ركاب " المطرية-المنصورة" لـ يتحرك من المطرية الساعة 06.45 صباحاً

- قيام قطار 208 ركاب " المطرية-المنصورة" لـ يتحرك من المطرية الساعة 09.20 صباحاً

- قيام قطار 210 ركاب " المطرية-المنصورة" لـ يتحرك من المطرية الساعة 11.50 صباحاً

- إعادة تشغيل قطار 214 ركاب " المطرية-المنصورة" لـ يتحرك من المطرية الساعة 14.10 عصراً

- قيام قطار 216 ركاب " المطرية-المنصورة" لـ يتحرك من المطرية الساعة 16.35 مساءاً

- قيام قطار 218 ركاب " المطرية-المنصورة" لـ يتحرك من المطرية الساعة 19.00 مساءاً

رابعاً: خط "القاهرة-بلبيس-الزقازيق-المنصورة"

- تعديل ميعاد قيام قطار 375 ركاب " الزقازيق-المنصورة" لـ يتحرك من الزقازيق الساعة 04.00 بدلاً من الساعة 04.30 صباحاً

- تعديل ميعاد قيام قطار 374 ركاب " الزقازيق-القاهرة" لـ يتحرك من الزقازيق الساعة 04.00 بدلاً من الساعة 04.20 صباحاً

- تعديل ميعاد قيام قطار 376 ركاب " الزقازيق-القاهرة" لـ يتحرك من الزقازيق الساعة 05.00 بدلاً من الساعة 05.20 صباحاً

- تعديل ميعاد قيام قطار 332 إكسبريس "الصالحية-القاهرة" لـ يتحرك من الصالحية الساعة 04.10 بدلاً من الساعة 04.40 صباحاً

خامساً: خط "منوف- بنها"

- تعديل ميعاد قيام قطار 606 ركاب "منوف- بنها" لـ يتحرك من منوف الساعة 06.00 بدلاً من الساعة 06.10 صباحاً

