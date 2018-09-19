"التجمع" ناعيًا جميل راتب: "خسارة كبيرة للحزب والوطن"

كتب- إسلام ضيف:

نعي النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، الأربعاء، الفنان القدير جميل راتب أحد مؤسسي الحزب علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال عبد العال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رحل عن عالمنا الفنان الكبير جميل راتب أحد مؤسسي حزب التجمع، ليلحق بنا خسارة كبيرة بفقدان هذا الفنان العظيم في توقيت يحتاجه الحزب والوطن، هو وكوكبة من الفنانين الراحلين الذين أسهموا في تأسيس الحزب مثل الأساتذة: صلاح أبو سيف ويوسف شاهين وألفريد فرج وخاضوا معارك شعبنا ضد الفقر والفساد والصهيونية العالمية دون أي حسابات شخصية سوى مصالح الوطن والشعب".

وتابع رئيس حزب التجمع: "جميل راتب وهؤلاء الفنانين العظام أشرفوا على التربية الفنية والفكرية لجيل من شباب الفنانين، أبناء حزبنا يلتزمون في أعمالهم بالفن الذي يرفع من وعي الجمهور، ويعالج بشجاعة قضايا الوطن السياسية والاجتماعية".

ورحل الفنان الكبير جميل راتب فجر اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 92 عامًا بعد صراع مع المرض.