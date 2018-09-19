​"السكك الحديدية": حادث قطار شبين الكوم وقع بسبب سوء تقدير السائق لسرعته

كتب - معتز عباس:

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن حادث قطار شبين الكوم الذي وقع الأسبوع الماضي وقع بسبب سوء تقدير سائق القطار للسرعة التي يسير بها أثناء دخوله لخط التخزين، فاصطدم بالحائط الخرساني، ونتج عنه سقوط العجلات الامامية وحدوث إصابات الطفيفة لبعض الركاب.

وأكد "رسلان"، خلال لقائه في برنامج "الحياة في مصر"، المذاع على قناة "الحياة"، الأربعاء، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف السائق، وتحويله للكشف الطبي، هذا إجراء متبع لهيئة السكة الحديد.

وأوضح، أن هناك إجراءات وقائية لتوفير عنصر الأمان بالسكك الحديد، والأمر الآن أصبح قيد تحقيقات اللجنة الفنية والنيابة لعامة لعدم تكرار مثل هذه الكوارث، متابعًا: "هذا الموضوع دة بالنسبة لنا موضوع بسيط بس كل حاجة بنحللها وبنأكد أنه خلال الفترة القادمة نتلافى أي شئ يسبب قلق ومشاكل لوزارة النقل وليس للسكة الحديد بالأخص".



