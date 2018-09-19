وزير الري يدعو نظيره السوداني لحضور الأسبوع القومي للمياه

كتب- أحمد مسعد:

اختتمت أمس أعمال الاجتماع الأول للدورة الـ58 للهيئة الفنية المصرية السودانية الدائمة المشتركة لمياه النيل، بمشاركة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والمهندس خضر قسم - وزير الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموار المائية والري خلال الاجتماع، إن استمرار انعقاد اجتماعات الهيئة يؤكد استمرار إيمان البلدين بدور الهيئة للنقاش في القضايا الفنية المتعلقة بمياه النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهنا في إدارة مياه النيل في إطار بنود اتفاقية 1959التي تمثل نموذجًا متكاملًا لإدارة مورد مياه مشترك وحيوي، ومن أجل هذا تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بهدف الإدارة المشتركة والتخطيط لادارة وتنمية شريان الحياه بالبلدين واستمرت في هذا الدور على النحو الذي جعل منها واحدة من النماذج المشرفة لما يزيد عن نصف قرن.

وأضاف عبدالعاطي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن أهمية إجراء الهيئة الفنيه المشتركه الدراسات الهيدرولوجية اللازمة لتدقيق سحب الدولتين من مياه النيل بما يمكن من حسن إدارة مياه النيل بالصورة المثلى والنقاش حوله في إطار من الشفافية الكاملة، وإعطاء أهمية قصوى لمحطات الرصد والقياس على نهر النيل من خلال استدامة عملية التأهيل والتطوير للمحطات الحالية بما يواكب تكنولوجيا العصر من استخدام أجهزة القياس الحديثة والاستعانة بالتقنيات المتقدمة في هذا الشأن، والنظر نحو إنشاء محطات قياس جديدة بما يمكن من ضبط النهر هيدرولوجي.

ووجه عبدالعاطي الدعوة إلى نظيره السوداني للحضور والمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه والذي يعد أكبر حدث متعلق بالمياه في مصر، تنظمه الوزارة بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين والذي يهدف إلى زيادة الوعي بقضايا المياه وتعزيز فكر جديد خاص بالتحديات المتعلقة بالمياه ومواكبة التحركات العالمية لمواجهة تلك التحديات.