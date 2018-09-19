وزير التموين يصل أرض المعارض لافتتاح "أهلا مدارس"

كتبت- عايدة رضوان:

وصل الدكتور علي الميصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بأرض المعارض؛ لافتتاح معرض أهلا مدارس، المقرر إقامته في الفترة من 19 سبتمبر وحتى 25 من ذات الشهر.

وتنظم المعرض، وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والغرفة التجارية بالقاهرة.

ويضم المعرض - وفقًا للبيان صادر عن الوزارة - والذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط على مساحة تتجاوز 7650م2 - مجموعةً متنوعة ومتميزة من مستلزمات المدارس واحتياجات الأسرة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث يجمع المعرض تحت سقف واحد أكثر من 120 عارض من كافة العلامات التجارية المعروفة في مجال تجارة الأدوات المكتبية والمدرسية، فضلًا عن تشكيلة متنوعة من المواد الغذائية الخاصة بالطالب المدرسي.

وكان الدكتور علي المصيلحي، اجتمع مع كافه العارضين بمبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث شدد على ضرورة الالتزام بنسب خصومات لا تقل عن 30% عن سعر السوق والالتزام بجودة المعروضات.

فيما بادر العديد من التجار بتقديم عروض لزوار المعرض بسعر التكلفة الفعلية بخلاف التبرع بعدد كبير من الحقائب المدرسية على كافة الأدوات للأسر الآولى بالرعاية، والتي سيتم توزيعها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور اعتبارًا من بعد غد الخميس 20/9.