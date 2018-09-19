أكثر الكلمات إنتشاراً

السيسي في المنوفية جميل راتب بطاقات التموين العودة إلى المدارس حادث الغسيل الكلوي مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

أنيسة حسونة: تعليق السيسي على مأساة ديرب نجم اتسم بالموضوعية

04:20 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
أنيسة حسونة: تعليق السيسي على مأساة ديرب نجم اتسم بالموضوعية

كتب- أحمد علي:

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن تعليق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مأساة ديرب نجم، خلال زيارته اليوم لمحافظة المنوفية، اتسم بالموضوعية بدلا من التنافس في إطلاق الاتهامات المرسلة تجاه جميع الأطراف.
وأضافت فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن طريقة معالجة الكوارث والحوادث يجب أن تكون موضوعية من خلال إيجاد حلول لعدم تكرارها وليس تبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية، وإلقاء المسؤولية على بعضهم البعض، لا سيما في ظل محاولات تحسين تردى الأوضاع الطبية وأوضاع المستشفيات وتحسين الصحة للمواطن المصرى.
وأوضحت: "علينا جميعا التحلي بالموضوعية وليس بالتخلي عن المسؤلية".

أنيسة حسونة الرئيس السيسي حادث الغسيل الكلوي وزارة الصحة مستشفى ديرب نجم

الخبر التالى:

بالصور.. مغني الراب الأمريكي "فلو ريدا" في الأهرامات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان