أنيسة حسونة: تعليق السيسي على مأساة ديرب نجم اتسم بالموضوعية

كتب- أحمد علي:

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن تعليق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مأساة ديرب نجم، خلال زيارته اليوم لمحافظة المنوفية، اتسم بالموضوعية بدلا من التنافس في إطلاق الاتهامات المرسلة تجاه جميع الأطراف.

وأضافت فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن طريقة معالجة الكوارث والحوادث يجب أن تكون موضوعية من خلال إيجاد حلول لعدم تكرارها وليس تبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية، وإلقاء المسؤولية على بعضهم البعض، لا سيما في ظل محاولات تحسين تردى الأوضاع الطبية وأوضاع المستشفيات وتحسين الصحة للمواطن المصرى.

وأوضحت: "علينا جميعا التحلي بالموضوعية وليس بالتخلي عن المسؤلية".