بالصور.. مغني الراب الأمريكي "فلو ريدا" في الأهرامات

كتب- يوسف عفيفي:

زار الفنان الأمريكي "فلو ريدا" مغني الراب، منطقة الأهرامات وأبوالهول بالجيزة، بصحبة أفراد من عائلته خلال زيارته الحالية لمصر، ونشر عددا من الصور مع الأهرامات وأبو الهول منفردا ومع أفرادا من عائلته؛ لتنشيط السياحة المصرية.

وقالت الهيئة العامة للتنشيط السياحي، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الفنان فلو ريدا، زار هضبة الجيزة وتفقد تمثال أبوالهول والأهرامات، "والآن الشيء الوحيد المتبقي هو رؤية كنوز مصر التي لا تعد ولا تحصى".

وفلوريدا، مغني راب أمريكي ومؤلف، ومرشح 5 مرات لجائزة جرامى، وأطلق أول ألبومه له mail on Sunday، في شهر مارس 2008، وتأتى زيارته لمصر في ظل سلسلة من الزيارات لعدد من المشاهير مؤخرًا.



يذكر أن منطقة الأهرامات شهدت أيضا مطلع الشهر الجاري، زيارة المطربة الأمريكية "إليشيا كيز" بصحبة زوجها وعائلتها، والذي يعد ترويجياً للسياحة المصرية، وإبراز لتنوع المقصد والمنتج السياحي المصري.