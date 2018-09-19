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    برلماني: تحسين شبكة الطرق يعزز الفرص الاستثمارية بالصعيد

    02:49 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
    برلماني: تحسين شبكة الطرق يعزز الفرص الاستثمارية بالصعيد

    مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    قال النائب ممتاز دسوقي، عضو مجلس النواب، إن محافظات الصعيد كان لها النصيب الأكبر في المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق، وحصلت على 65% من إجمالي المشروعات التي جرى افتتاحها.

    وأضاف النائب، أن تحسين شبكة الطرق الرئيسية للمحافظات ساهم في تحسين مركز مصر بمجال جودة الطرق، وارتفع تصنيفها من المركز 66 إلى المركز 41؛ نتيجة جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق.

    وأوضح النائب، في بيان، الأربعاء، أن تطوير شبكة الطرق بين المحافظات يعزز حركة التجارة الداخلية، ويدعم ذلك توجه الدولة في التوسع بإنشاء المناطق اللوجيستية في المحافظات، وبالتالى حدوث طفرة في حجم التجارة البينية فيما بينهم.

    وأضاف النائب أن التقدم الملحوظ في شبكة الطرق أحد العناصر المهمة الجاذبة للاستثمار في محافظات الصعيد، موضحًا، أن الصعيد يحظى بالعديد من الفرص الواعدة لاقامة المشروعات وتوفير فرص عمل لأبنائه.

    شبكة الطرق ممتاز دسوقي مجلس النواب الفرص الاستثمارية التجارة الداخلية

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