على مساحة 4.2 فدان.. السيسي يفتتح المستشفى العسكري بالمنوفية

كتب – محمود مصطفى:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، المستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية.

وقال اللواء أ.ح إيهاب محمد، مدير إدارة الأشغال العسكرية، إن المستشفى أقيمت على مساحة 4.2 فدان، وتحتوي على 53 سريرًا، وجرى الانتهاء من الإنشاءات في 18 شهرًا.

وقال مدير إدارة الأشغال العسكرية، إن المستشفى مكونة من مبنى رئيسي ومجموعة مباني خدمية، بإجمالي 29 ألف متر مسطح، يحتوي المبنى الرئيسي بدروم ودور أرضي وثلاثة أدوار علوية، يحتوي الدور الأرضي أربعة مداخل رئيسية، وآخر للعلاج الطبيعي والغسيل الكلوي وثالث للعيادات الخارجية، والأرضي به جناح للإدارة وقاعة مؤتمرات تسع 60 فرد وقسم للأشعة، والدور الأول على مساحة 5500 متر به قاعة اجتماعات ومكتبة و 64 غرفة إقامة وثلاثة أجنحة.

وأوضح أن الدور الثاني به 20 غرفة إقامة وجناح واحد، وقسم للأطفال المبتسرين وآخر للنساء والولادة وقسم للمناظير والرعاية الطبية، والبدورم يتم تنفيذ فيه الأنشطة الإدارية، وبه غرفة التعقيم المركزية، زمطعم ومعمل للأغذية، وغرفة تككم وطلمبات رئيسية، وجراج يسع 150 سيارة.

وقال مدير إدارة الأشغال العسكرية، إن المبنى الرئيسي به خمسة مصاعد، ومحطة تكييف مركزي بقدرة 1200 طن تبريد، وسكن الأطباء والتمريض ومسجد وتلاجة لحفظ الموتى، ومبنى للقوى، وبه الغلايات التي تمد المستشفى بالمياه الساخنة، وغرفة الكهرباء وتؤمن بعدد 3 مصدر من المدينة ومولد بقدرة 1 ميجا، وسور بطول 540 متر يحتوي على أربعة بوابات.