الآثار ترمم مسجد سارية الجبل الأثري بقلعة صلاح الدين

كتب - يوسف عفيفي:

بدأت الإدارة المركزية للصيانة والترميم بوزارة الآثار في أعمال مشروع ترميم مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين والمقرر الانتهاء منه نهاية العام الحالي.

وقال غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم بالوزارة الآثار ، في بيان اليوم الأربعاء ، إن أعمال الترميم شملت الترميم المعماري والدقيق للمسجد، وأنها بدأت أواخر شهر أغسطس الماضي حيث تم إزالة طبقات الملاط الحديثة والمتهالكة بواجهة المبنى والموجودة منذ أعوام سابقة تمهيدا لإعادتها بنفس المواصفات الأثرية وطبقا لمحددات المواثيق الدولية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنظيف التكسيات الرخامية ببيت الصلاة وجارى استكمال باقي الأعمال في جدران المسجد وأرضياته وذلك بالتعاون مع معهد الحرف الأثرية، بالإضافة إلى إزالة الدهانات التي تعلو زخارف سقيفه المسجد والمتراكمة منذ عهود سابقة.

وأشار إلى فك وإحلال الثريا الموجودة بالقبة الرئيسيّة للمسجد؛ وبعد ازالة طبقات الصدأ الموجودة عليها ظهرت الزخارف النحاسية المكفتة بالفضة وهي تحمل كتابات تقرأ باسم السلطان حسن، بالإضافة إلى الكشف عن زخارف هندسية في اماكن متفرقة بالثريا، ونقش باسم النبي محمد وعدد 12 عمودا مشكلين على هيئة الصليب.

وأضاف سنبل أن مسجد سارية الجبل له أهمية أثرية وتاريخية خاصة باعتباره أحد المساجد المشيدة في العصر الفاطمي وتم تجديده في العصر العثمانى على طراز عمارة هذا العصر.

وسمى المسجد بهذا الاسم نسبة إلى سارية بن زنيم بن عمرو بن عبدالله الكنانى صاحب النبي محمد ، و تم بناؤه قبل بناء القلعة داخل القسم الشمالي لقلعة الجبل، وشيده أبو منصور قسطة الأرمنى غلام المظفر بن أمير الجيوش الذى كان واليا على الاسكندرية خلال العصر الفاطمي (1140ميلاديا-535 هجريا) .

وسبق أن تعرض المسجد للتخريب، وقام سليمان باشا الخادم بتجديده عام (1528 ميلاديا-935 هجريا ) وأعاد بناءه على النظام العثماني وأصبح أول مسجد بنى في مصر على الطراز العثماني.

​