"مياه الفيوم" تنظم ورشة لتعليم السباكة المنزلية

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس هشام محمد درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بأن الشركة نظمت ورشة لتعليم السباكة المنزلية الخفيفة، وعقدت ندوة للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، والمحافظة على مصادرها من التلوث، وذلك ضمن فاعليات القافلة الصحية بقرية المظاطلي بمركز طامية، بمحافظة الفيوم.

وأوضح رئيس الشركة، في بيان، الأربعاء، ضرورة وأهمية هذه الندوات في التواصل المباشر مع المواطنين، وتقديم نصائح ترشيد المياه لهم، وكذا الاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على حلها.