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    رئيس "إسكان النواب": نريد أن تعمل "العلمين الجديدة" طوال العام

    01:57 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
    رئيس "إسكان النواب": نريد أن تعمل "العلمين الجديدة" طوال العام

    المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان

    كتبت- هند الشامي:

    قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الهدف من زيارة مدينة العلمين الجديدة التحقق من الالتزام بالإنشاءات؛ حتي يعمل الساحل طوال العام وليس في الصيف فقط.

    وتابع محمود، خلال زيارة اللجنة لمدينة العلمين الجديدة اليوم الأربعاء، أن العلمين الجديدة تضم منطقة صناعية وتجارية ومدارس، وجامعات وفنادق، من أجل جذب أكبر كتلة سكانية حتى يصل عدد سكان المدينة لثلاثه ملايين خلال الفترة المقبلة.

    ويتفقد وفد اللجنة عددا من المشروعات المختلفة التى يجرى تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المدينة، تشمل المنطقة الشاطئية، ومنطقة الإسكان المتميز، والجامعات، والمدينة الثقافية والتراثية، وتضم (مكتبة – مسجد – كنيسة – مجمع للسينمات – متحف – منطقة الفنادق والبحيرات).

    معتز محمود مجلس النواب لجنة الإسكان العلمين الجديدة

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