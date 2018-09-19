"مدبولي" يستعرض مشروعات "العبور".. 816 وحدة سكنية بـ"JANNA"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن خطة العام المالي 2018/2019، بمدينة العبور تقدر بـ2.4 مليار جنيه، موضحًا أنه جاري تنفيذ 26448 وحدة سكنية (1102 عمارة) بالإسكان الاجتماعي، بالمدينة، وبلغت النسبة الإجمالية للتنفيذ 80%.

وأوضح مدبولي في بيان له اليوم، أنه جارٍ أيضًا تنفيذ 816 وحدة سكنية (34 عمارة)، بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر، وبلغت نسبة الإنجاز 80%، كما يتم تنفيذ 3120 وحدة (130 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز 50 %.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: جارٍ تنفيذ عدد من المباني الخدمية بالمدينة، وهي (مدرسة تعليم أساسي بمركز الحي الثالث – مدرسة ثانوي صناعي بالمنطقة الصناعية – مدرسة المتفوقين بالحي التاسع – مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكان العائلي 1، 2 – مستشفي عام بين الحيين الثالث والثامن – مركز شباب بالحي الثالث – قسم شرطة بالحي التاسع – موقف إقليمي بحي الترفيهية)، موضحاً أنه فى منطقة 2600 فدان، والتي بها وحدات الإسكان الاجتماعي، جارٍ تنفيذ 6 مدارس ما بين تعليم أساسي وتجريبي وثانوي، و4 حضانات، و4 مراكز طبية، و5 ملاعب خماسية، ومركز شباب مصغر، ومبني شرطة ومطافي، ومخبز، كما تم تنفيذ 13 سوقاً تجارية، وتم بيع 12 محلاً بها، بأسعار تتراوح بين 54 و78 ألف جنيه.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور: جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات الطرق بالمدينة، وتشمل، مشروع تطوير المحور الرئيسي من النفق حتي ميدان عرابي، بتكلفة 39.14 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 80%، ومشروع تطوير خط 10 من أحمد بدوى حتى طريق بلبيس وحارة الخدمة، بتكلفة 44.75 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 85 %، ومشروع تطوير خط 10 من نهاية سور الجولف وحتى تقاطع طريق أحمد بدوى، بتكلفة 12.43 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 99 %.

وتابع: ومشروع إنشاء نفقين على الطريق الرئيسي، بتكلفة 25.46 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 90 %، ومشروع إنشاء كوبري مشاة عند كارفور على الطريق الرئيسي، بتكلفة 9.9 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 90 %، ومشروع إنشاء نفقى مشاة بالدفع النفقي على الطريق الرئيسي، بتكلفة 19.78 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 25 %، ومشروع تجميل مدخل المدينة شاملاً اللاند مارك، بتكلفة 9.41 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 88 %، كما تم الانتهاء من مشروع رفع كفاء طريق الـ90 حتى المحور الغربي، بتكلفة 9.98 مليون جنيه.