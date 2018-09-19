  • عاجل:وداعًا جميل راتب.. "الإكسلنس" يرحل في صمت (تغطية خاصة).. اضغط للتفاصيل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    السيسي في المنوفية جميل راتب بطاقات التموين العودة إلى المدارس حادث الغسيل الكلوي مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    سعفان يصدر تكليفات جديدة لـ 8 قيادات بالقوى العاملة

    12:50 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
    سعفان يصدر تكليفات جديدة لـ 8 قيادات بالقوى العاملة

    وزير القوى العاملة محمد سعفان

    القاهرة - أ ش أ:

    أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، 8 قرارات بتكليفات لكل من حسن رداد إبراهيم مدير مديرية القوي العاملة بأسوان، للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وباتعة محمد أمين وكيل مديرية القوي العاملة بالإسكندرية للقيام بعمل مدير المديرية ، ومحمد إبراهيم محمود مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية الإدارية، وهناء مصطفي كامل مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات ، للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني.

    كما شملت القرارات تكليف مني أديب توفيق مدير عام الإدارة العامة للتوثيق والمكتبات للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، وفاتن سعد محمد مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين ، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للتوثيق والمكتبات، ومظهر سيد بسيوني من العاملين بالإدارة العامة للشئون الدولية والإقليمية، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين , وذلك لحين شغل هذه الوظائف وفقا لأحكام القانون، وأحمد إسماعيل أحمد رضوان ، من العاملين بالإدارة العامة لشئون المديريات ، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.

    هذا المحتوى من

    محمد سعفان مديرية القوي العاملة أسوان وزارة القوى العاملة

    الخبر التالى:

    "دوائر".. وزير التعليم يكشف شكل الفصول في النظام الجديد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان