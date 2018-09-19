سعفان يصدر تكليفات جديدة لـ 8 قيادات بالقوى العاملة

القاهرة - أ ش أ:

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، 8 قرارات بتكليفات لكل من حسن رداد إبراهيم مدير مديرية القوي العاملة بأسوان، للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وباتعة محمد أمين وكيل مديرية القوي العاملة بالإسكندرية للقيام بعمل مدير المديرية ، ومحمد إبراهيم محمود مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية الإدارية، وهناء مصطفي كامل مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات ، للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني.

كما شملت القرارات تكليف مني أديب توفيق مدير عام الإدارة العامة للتوثيق والمكتبات للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، وفاتن سعد محمد مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين ، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للتوثيق والمكتبات، ومظهر سيد بسيوني من العاملين بالإدارة العامة للشئون الدولية والإقليمية، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين , وذلك لحين شغل هذه الوظائف وفقا لأحكام القانون، وأحمد إسماعيل أحمد رضوان ، من العاملين بالإدارة العامة لشئون المديريات ، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.