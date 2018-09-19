نائب وزير التعليم يوجه المديريات بحل مشكلات المعلمين

كتبت- ياسمين محمد:

عقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الاجتماع الأسبوعي مع عدد من المعلمين، في إطار الحرص على التواصل المباشر مع المعلمين، لبحث شكواهم ودراستها، وإيجاد سبل الحلول الممكنة في ضوء القواعد المنظمة للعمل بالمؤسسات التعليمية.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، حضر الاجتماع كل من: يسري محمود، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، الدكتور مجدي أمين مدير الاكاديمية المهنية للمعلمين، هشام جعفر مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، ووائل شعراوي مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري.

وفي كلمته قال الدكتور محمد عمر، إن الوزارة تسعى لتكون كل مؤسسة تعليمية نقطة إشعاع في المجتمع، مؤكدًا على الاهتمام بدراسة جميع مشكلات المعلمين ووضع القرارات التنفيذية لحلها وفق إطار تنظيمي وزمني؛ لتعميمه بجميع المديريات التعليمية.

ووجه عمر بالتواصل مع بعض مديري المديريات لحل عدد من شكاوى المعلمين المتضررين من تجاوز الترقي، أو النقل التعسفي، أو الفصل التعسفي، ومتابعة التحقيقات وتحويل المتسببين فيها للشئون القانونية، مشددًا على سرعة إنهاء الشكاوى والتأكد من عدم ممارسة أي ضغوط على المعلمين لسحب شكواهم .

كما وجه عمر الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة في المدارس؛ لحل شكاوى المعلمين.

وبالنسبة لمشاكل التسوية، وجه عمر رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بمخاطبة المديريات التعليمية التي نفذت خطوات التسوية للعمل على تعميمها بجميع المحافظات، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين للعمل على علاج بعض مشاكل المسمى الوظيفي لدى المعلمين، مؤكدًا أن مشاكل المعلمين بمثابة قضايا مجتمعية فكل قضية معلم تنعكس على من حوله.