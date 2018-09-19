"مناهج تكاملية وطرق تفاعلية".. وزير التعليم يشرح النظام الجديد أمام السيسي

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة المصرية تبدأ حلم إطلاق نظام التعليم الجديد الذي أطلقه الرئيس السيسي في 28 يوليو الماضي، بعد ثلاثة أيام من الآن، ويلتحق به 2.5 مليون طفل بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

وأضاف شوقي، خلال كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات التنموية، اليوم الأربعاء، من محافظة المنوفية، أن نظام التعليم الجديد يهدف لبناء جيل مصري مختلف، مخطط له أن تكون مواصفاته وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح الوزير، أن الوزارة انتهت من عمل إطار مصر للمناهج يقوم على المناهج التكاملية، وأصبحت جاهزة، كما دربت المعلمين، وحددت طرق التدريس التفاعلية، وأعادت فرش الفصول ليتناسب مع نمط التعليم النشط.

وقال شوقي، إن الوزارة بنت نظامًا جديدًا، وتسعى لترميم النظام الموجود، ويكون أساس الترميم نقل الطلاب من ثقافة الحفظ والتلقين للفهم والتعلم الحقيقي، والحصول على شهادات تعكس هذا الفهم؛ لذا تقرر تغيير نظام التقييم في المرحلة الثانوية، وإلغاء الامتحان القومي الموحد، وجرى إنتاج محتوى رقميًا، وتوصيل شبكات إنترنت لجميع المدارس الثانوية، لإتاحة الفرصة للطلاب للاطلاع على هذا المحتوى الرقمي.

وتابع شوقي، أن الوزارة منذ شهر ونصف قالت إنها تعمل على 4 محاور: نظام التعليم الجديد، نظام التعليم المعدل في المرحلة الثانوية، المدارس اليابانية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعليم الفني، وكل هذا أنجزته الوزارة وسيدخل الخدمة 22 سبتمبر المقبل.

وأوضح شوقي أن جميع الخطوات التنفيذية لبدء النظام الجديد جاهزة، مؤكدًا، إيقاف الترخيص للكتب الخارجية بالنظام التعليمي الجديد، لأنها تعلم الطلاب المسائل وحلولها وهي فلسفة قديمة تحاول الوزارة تفاديها، كما أن مستوى الكتب الحكومية مختلف تمامًا ويغني الطالب عن أي كتب خارجية.

وأفاد شوقي أن الوزارة تعمل على توحيد أرضية التعليم المصري بدلًا من تشعبه لـ: عربي، لغات، خاص، قومي، أزهري، مؤكدًا أن النظام الجديد يطبق على جميع المدارس التي تقدم شهادة مصرية.

وقال إن الوزارة حاليًا تجري ثورة في مجال التعليم، وتعمل على توفير تعليم عالي الجودة بمعايير عالمية، في ضوء الدستور.