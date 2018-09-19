وزيرة الصحة: منظومة جديدة للحضانات والرعاية المركزة والطوارئ

كتب- محمود مصطفى وأحمد الصعيدي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة القضاء على قوائم انتظار فيروس سي من أهم التكليفات التي تلقتها الوزارة بعد أداء اليمين.

وأضافت خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، صباح الأربعاء، أن فيروس سي مشكلة تؤرق الأسر المصرية، بجانب قوائم طويلة، في أكثر تسعة تدخلات طبية، بلغت 17888 حالة في الوزارة والمستفيات الجامعية.

وأوضحت أن هناك تكاملًا بين جميع مقدمي الرعاية الطبية، للقضاء على قوائم الانتظار، بتكلفة بلغت 980 مليون جنيه، وجرى عمل منظومة ممكينة، تسمح للمسجلين بالربط على نفقة الدولة والتأمين الصحي، مشيرة إلى عمل منظومة مالية الهدف منها الانتهاء من تلك الحالات خلال ستة أشهر، وبالفعل تم الإنجاز في شهرين وأربعة أيام.

وقال إن هناك 38 ألف حالة أخرى بعد فتح باب التسجيل، وتم الانتهاء من 28 ألفًا منها، بدعم من البنك المركزي وبيت الزكاة والصدقات وجمعية الأورمان.

وأضافت أنه جرى عمل غرفة عمليات بوزارة الصحة لإنشاء منظومة للحضانات وغرف الرعاية المركزة والطوارئ بنفس التسعيرة الجديدة، مشيرة إلى أن الوزارة تطلق الفترة المقبلة أكبر مبادرة في تاريخ الإنسانية لعمل مسح شامل لفيروس سي والضغط والسكر والسمنة للفئة فوق 18 عاما على ثلاث مراحل.