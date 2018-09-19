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    "زايد": المستشفيات التعليمية تضم 95% من حملة الدكتوراة بالوزارة

    10:34 ص الأربعاء 19 سبتمبر 2018
    "زايد": المستشفيات التعليمية تضم 95% من حملة الدكتوراة بالوزارة

    وزيرة الصحة د. هالة زايد

    كتب- أحمد مسعد:

    قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تعد الذارع التعليمي لوزارة الصحة.

    وأضافت وزيرة الصحة، خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، صباح الأربعاء، أن الهيئة تضم 16 مستشفى و9 معاهد، وبها 95% من حملة الدكتوراة بالوزارة.

    وتابعت، أن الهيئة بها توزيع يراعي الانتشار جغرافي، من الجنوب إلى القاهرة، وكذلك في الدلتا بدمنهو وشبين الكوم.

    وأضافت، أن الهيئة التي بدأت في 1914، تشهد اليوم افتتاحات وتوسعات المعهد التذكاري للرمد بالجيزة، والمستشفى العسكري بشبين الكوم.

    وزارة الصحة هالة زايد السيسي المستشفى العسكري شبين الكوم المنوفية

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