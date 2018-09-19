حدث ليلا| مصر ترد على الانتقادات الأوروبية.. هجوم مرتضى على جروس

كتب- محمود علي:

شهد ليل الثلاثاء، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من الأحداث المهمة، علي الصعيد المحلي والدولي، حيث طالبت مصر دول أوروبا بإيقاف تحويل الانتباه عن الانتهاكات ضد المهاجرين على أراضيها.

كما شهدت أمس أيضًا جلسة الدكتورة هالة زايدة مشادات مع صحة البرلمان على خلفية حادث "الغسيل الكلوي" بمستشفى ديرب نجم، وعلى الصعيد الإقليمي، أعلن ترامب عن قرار قريب بعودة القوات الأمريكية من سوريا، وفنياً أعلن مهرجان الجون عن استضافة النجم العالم سيلفستر ستالوني، ورياضياً تعثر نادي الزمالك في تخطي عقبة سموحة بالتعادل بهدف لكل فريق.

مصر تطالب دول أوروبا بإيقاف تحويل الانتباه عن الانتهاكات ضد المهاجرين على أراضيها

طالب السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، الدول الأوروبية بالتوقف عن محاولاتها المستمرة لتحويل الانتباه عن الانتهاكات التي تحدث على أراضيها ضد المهاجرين وطالبي اللجوء ومنها الممارسات العنصرية والتمييزية، مشيرا إلى حادثتي مقتل المواطنتين المصريتين شادن محمد ومروه الشربيني في ألمانيا والمواطنة المصرية مريم عبد السلام في بريطانيا.

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مشادات في اجتماع "صحة البرلمان" مع "هالة زايد".. والعماري: وجهات نظر

شهد الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة كارثة مستشفى ديرب نجم، مشادات بين عدد من النواب، ووزيرة الصحة هالة زايد.

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رئيسة مركز الحامول تحيل 42 معلمًا وموظفًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أحالت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول في كفرالشيخ، الثلاثاء، 42 معلمًا وإداريًا، بالمدرستين الإبتدائية والاعدادية بقرية المجاز الشرقي، للتحقيق، لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق، خلال مرورها على المدارس للوقوف على حالة جاهزيتها، استعدادًا للعام الدراسي.

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ترامب: قرار قريب بعودة القوات الأمريكية من سوريا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا قريبا بشأن وجود قواتها في سوريا، بعد القضاء على تنظيم "داعش".

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الكوريتان توقعان اتفاقا عسكريًا في اليوم الثاني لقمة بيونج يانج

وقع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، اتفاقا في اليوم الثاني لقمتهما في بيونج يانج.

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"الجونة السينمائي" يعلن رسميًا عن مشاركة النجم العالمي سيلفستر ستالون

أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية هذا العام عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" عن استضافتها للنجم العالمي سيلفستر ستالون، ضمن النجوم العالميين المكرمين على هامش فعاليات المهرجان.

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محمد رمضان: أغنية "الملك" حققت 35 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

احتفل الفنان محمد رمضان، بتحقيق أغنيته الأخيرة "الملك" 35 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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أهداف الثلاثاء: فيرمينو يحبط باريس وهاتريك ميسي وتعثر الزمالك

زوار مصراوي الكرام، يقدم لكم مصراوي تقريرًا يوميًا عن أبرز الأهداف في المباريات التي لعبت يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2018 بالدوري المصري.

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مرتضى غاضبًا: سأفتح تحقيقًا مع جروس لأنه يدمر الزمالك

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه سيستدعي السويسري كريستيان جروس بمقر القلعة البيضاء يوم غد الأربعاء للتحقيق معه في غياب 7 لاعبين عن المشاركة مع الفريق بالإضافة إلى ضياع 7 نقاط خلال 7 جولات للفريق.

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